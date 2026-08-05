Congreso: comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados tendrán 19 y 20 integrantes

Perú.- Congreso: Estas son las comisiones que tendrán las cámaras de Senadores y Diputados - Andina/Ricardo Cuba

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó hoy, por mayoría, el número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, propuesta aprobada previamente por la Junta de Portavoces en sus sesiones del 4 y 5 de agosto de 2026

El acuerdo obtuvo 111 votos a favor, 15 votos en contra y cero abstenciones en la sesión plenaria conducido por presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto.

Las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes, tendrán 20 integrantes.

En tanto que las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, estarán integradas por 19 diputados.

Comisiones no legislativasAsí también, el Pleno de Diputados aprobó, por unanimidad (124 votos), el número de integrantes de las Comisiones Ordinarias No Legislativas. Ellas son: la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria, con 6 miembros cada una; y la Comisión de Acusaciones Constitucionales, con 26 miembros.

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De inmediato, se aprobó también por mayoría, la nómina de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2026-2028.

Este grupo estará integrado por los diputados Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular), Heber López Letona (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Designación del oficial mayor

En el inicio de la sesión, Óscar Reto informó que la mesa directiva designó el 30 de julio del presente año, aHugo Rovira Zagalcomo oficial mayor de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 105 del Reglamento del Congreso y del artículo 60 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

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