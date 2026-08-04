Congreso: comisiones ordinarias legislativas del Senado tendrán 12 miembros

Perú.- Congreso: conoce cuántos escaños le corresponden a cada bancada en ambas cámaras - Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La Junta de Portavoces del Senado acordó, por unanimidad, que serán 12 los integrantes de las comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, así como en la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo.

La distribución proporcionalque le corresponde a lasbancadaspor cada comisiónserá la siguiente:

Fuerza Popular: 4 senadoresJuntos por el Perú: 3 senadoresRenovación Popular: 2 senadoresPartido del Buen Gobierno: 1 senadorPartido Cívico Obras: 1 senadorAhora Nación: 1 senador

Las comisiones ordinarias legislativas que les corresponden al Senado son siete en total. Estas son:

1. Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.

2. Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.

3. Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

4. Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

5. Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

6. Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

7. Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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Comisiones de Ética e Inteligencia

Además, la Junta de Portavoces del Senado, que preside Miguel Ángel Torres, definió el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual estará conformada por un senador de cada grupo parlamentario. Es decir, tendrá 6 integrantes.

De igual modo, se definió que la Comisión de Inteligencia estará integrada por cinco representantes, quienes estarán de manera permanente por todo el periodo parlamentario.

De acuerdo a la distribución proporcional, estará integrada por:

-Dos senadores de Fuerza Popular-Un senador de Juntos Por el Perú-Un senador de Renovación Popular-Un senador del Partido de Buen Gobierno

Además, al término de la sesión, Torres Morales anunció que estos acuerdos deberán ser ratificados en la sesión del pleno de mañana miércoles 5.