Congreso conmemoró Combate Naval de Iquique y rindió homenaje a Miguel Grau

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso conmemoró esta tarde el 147 aniversario del Combate Naval de Iquique, ocurrido el 21 de mayo de 1879, durante la Guerra del Pacífico, y rindió homenaje a la memoria del gran almirante del Perú, Miguel Grau Seminario, así como a los peruanos que participaron en la defensa de la patria.

Durante la ceremonia, el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, recordó que el combate enfrentó al monitor peruano Huáscar, comandado por Miguel Grau, contra la corbeta chilena Esmeralda, dirigida por Arturo Prat Chacón, frente al puerto de Iquique.

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Destacó que la acción naval culminó con la pérdida de la Esmeralda y el levantamiento del bloqueo del puerto de Iquique, hecho que marcó uno de los episodios más importantes de la historia republicana del Perú por el valor demostrado durante más de cuatro horas de enfrentamiento.

El titular del Parlamento también resaltó la dimensión humana y militar de Grau, quien no solo sobresalió por su capacidad estratégica, sino también por su conducta caballeresca tras el combate. Según recordó, el héroe peruano ordenó rescatar a los náufragos chilenos sobrevivientes y dispuso un trato digno para los vencidos.

“Que la memoria del Combate Naval de Iquique continúe iluminando nuestro camino. Que el ejemplo de Miguel Grau y de quienes combatieron junto a él nos inspire a servir al Perú con honestidad, coraje y vocación de servicio, y que las nuevas generaciones encuentren en ellos un referente de ciudadanía y de amor a la patria”, expresó el titular del Legislativo.

Además, el Parlamento expresó su reconocimiento a la Marina de Guerra del Perú, institución heredera de la tradición de honor, servicio y defensa de la soberanía nacional que distinguió a Grau y a sus compañeros de armas.

En la ceremonia también se presentó un video conmemorativo sobre el Combate Naval de Iquique y se dio cuenta de mociones de saludo promovidas por integrantes de la Mesa Directiva y congresistas de diversas bancadas.

Finalmente, el titular del Parlamento agradeció la presencia del almirante y comandante general de la Marina, Javier Bravo de Rueda Delgado, y del cuerpo de almirantes, quienes participaron en el acto conmemorativo realizado en homenaje a los héroes de Iquique.

(FIN) NDP/HTC/RMCH