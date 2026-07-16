Congreso: conoce cuántos escaños corresponden a cada bancada en ambas cámaras

Andina/Difusión

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Congreso bicameral iniciará funciones en los próximos días y son seis grupos políticos los que formarán parte de este nuevo periodo parlamentario. Conoce cuántos escaños le corresponde a cada uno, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria para el periodo 2026-2031 son

Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

Estos lograron pasar lavalla electoraly, además, alcanzaron al menos el5 % del número legal de miembros de la cámara correspondiente,es decir, tres senadores o siete diputados, de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral.

¿Los nuevos congresistas pueden cambiar de bancada?

El Congreso de la República precisó que los diputados y senadores solo podrán cambiar de bancada una vez durante los cincos años que dura su periodo parlamentario.

Para ello, además, deberán renunciar previamente al partido político con el que ingresaron, precisó ese poder del Estado.

Conformación del Senado

Esta cámara está conformada por60 miembros.La distribución de los escaños es la siguiente:

Fuerza Popular:22escaños

Juntos por el Perú:14escaños

Renovación Popular:8escaños

Partido del Buen Gobierno:7escaños

Partido Cívico Obras:5escaños

Ahora Nación:4escaños

Lee también: [Presidente Balcázar recibe a mandataria electa Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno]

Conformación de la Cámara de Diputados

Conformada por un total de 130 miembros. Estos son los escaños que corresponden a cada bancada:

Fuerza Popular: 41 escaños

Juntos por el Perú: 32 escaños

Partido del Buen Gobierno: 18 escaños

Renovación Popular: 15 escaños

Partido Cívico Obras: 14 escaños

Ahora Nación: 10 escañosgoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });