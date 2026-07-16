Congreso: conoce cuántos escaños corresponden a cada bancada en ambas cámaras

Lima 16 Jul. (ANDINA) -
El Congreso bicameral iniciará funciones en los próximos días y son seis grupos políticos los que formarán parte de este nuevo periodo parlamentario. Conoce cuántos escaños le corresponde a cada uno, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria para el periodo 2026-2031 son
Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.
Estos lograron pasar lavalla electoraly, además, alcanzaron al menos el5 % del número legal de miembros de la cámara correspondiente,es decir, tres senadores o siete diputados, de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral.
¿Los nuevos congresistas pueden cambiar de bancada?
El Congreso de la República precisó que los diputados y senadores solo podrán cambiar de bancada una vez durante los cincos años que dura su periodo parlamentario.
Para ello, además, deberán renunciar previamente al partido político con el que ingresaron, precisó ese poder del Estado.
Conformación del Senado
Esta cámara está conformada por60 miembros.La distribución de los escaños es la siguiente:
Fuerza Popular:22escaños
Juntos por el Perú:14escaños
Renovación Popular:8escaños
Partido del Buen Gobierno:7escaños
Partido Cívico Obras:5escaños
Ahora Nación:4escaños
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Conformación de la Cámara de Diputados
Conformada por un total de 130 miembros. Estos son los escaños que corresponden a cada bancada:
Fuerza Popular: 41 escaños
Juntos por el Perú: 32 escaños
Partido del Buen Gobierno: 18 escaños
Renovación Popular: 15 escaños
Partido Cívico Obras: 14 escaños
Ahora Nación: 10 escañosgoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });