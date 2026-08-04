Congreso: conoce a los integrantes de la Junta de Portavoces del Senado 2026-2027

Perú.- Senado va segunda votación para elegir al presidente de su mesa directiva 2026-2027 - Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Las bancadas parlamentarias representadas en la Cámara de Senadores del Congreso de la República eligieron a sus voceros titulares y suplentes que, junto con los miembros de la Mesa Directiva de esta cámara, conformarán la Junta de Portavoces para el periodo parlamentario 2026-2027.

Estos son los miembros de la Junta de Portavoces:

Mesa Directiva

Presidente: Torres Morales, Miguel Ángel (Fuerza Popular)Primer vicepresidente: Muñante Barrios, Alejandro (Renovación Popular)Segunda vicepresidenta: Chacón Trujillo, Nilza Merly (Fuerza Popular)Tercer vicepresidente: Mancha Pineda, Estanislao Edgar (Renovación Popular)

Voceros de bancadas

Fuerza Popular:Juárez Gallegos, Carmen Patricia (titular), Flores Ruiz, Víctor Seferino (suplente)Juntos por el Perú:Castillo Terrones, José Mercedes (titular), Armacanqui Morales, Saúl Andrés (suplente)Renovación Popular:Alcorta Suero, María Lourdes (titular),Jáuregui Martínez de Aguayo, María de los Milagros (suplente)Partido del Buen Gobierno:Figallo Rivadeneira, Flavio Felipe(titular), Caballero León, Carlos David (suplente)Partido Cívico Obras:Barragán Coloma, Daniel Hugo (titular),Flores Córdova, Agripina María del Pilar (suplente)Ahora Nación:López Chau Nava, Pablo Alfonso(titular), Delgado Zegarra, Jaime Ricardo (suplente)

Congreso: comisiones ordinarias legislativas del Senado tendrán 12 miembros

Funciones de la Junta de Portavoces

La Junta de portavoces tiene las siguientes funciones, de acuerdo al Reglamento del Congreso:

-Adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las actividades de la Cámara de Diputados. -Aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, en la que se definen las proposiciones legislativas y no legislativas que se tratan en el orden del día de la sesión, la cual debe ponerse en conocimiento de los diputados veinticuatro horas antes del inicio de la sesión. -Calificar o determinar las proposiciones legislativas presentadas por los diputados, a través de su grupo parlamentario, que requieren ser procesadas por el procedimiento de urgencia, conforme a lo establecido en el artículo 116. -Aprobar la solicitud acordada por una comisión ordinaria a fi n de que determinada proposición legislativa pase a su comisión para el estudio y dictamen correspondiente. -Fijar el tiempo y las formalidades del debate de los asuntos contenidos en la agenda de la sesión del Pleno -Aprobar los planes de trabajo legislativo y cualquier otro plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el desarrollo de las sesiones y el buen funcionamiento de la Cámara de Diputados. -Elaborar el cuadro de comisiones para someterlo a votación del Pleno de la Cámara de Diputados, incluyendo a los diputados que integran la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, que se regula por lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de la República. -Aprobar la ampliación de la agenda del Pleno y la determinación de prioridades en el debate, con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de miembros de la Cámara de Diputados. -Exonerar de dictamen en los casos en que la proposición legislativa hubiera sido derivada a más de una comisión y se cuente por lo menos con un dictamen. No procede la exoneración de dictamen para las proposiciones legislativas que hubieran sido derivadas a una sola comisión, salvo las proposiciones legislativas que se encuentren sometidas al procedimiento de urgencia -Exonerar del plazo de publicación del dictamen, siempre que haya sido presentado. -Ratificar la designación del oficial mayor de la Cámara de Diputados.-Participar en la Junta de Portavoces Conjunta del Congreso de la República. -Las demás contenidas en otros artículos del presente reglamento y aquellas que le encargue el Pleno de la Cámara de Diputados.

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