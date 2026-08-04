Perú.- Congreso: conoce a la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados 2026-2027

Perú.- Congreso: proponen cambiar normativa para garantizar presencialidad de legisladores - Andina/Ricardo Cuba

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Las bancadas parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la República eligieron a sus voceros titulares y suplentes que, junto con los miembros de la Mesa Directiva de esta cámara, conformarán la Junta de Portavoces para el periodo parlamentario 2026-2027.

Estos son los integrantes de la Junta de Portavoces:

Mesa Directiva

Presidente: Reto Otero, Óscar de Jesús (Partido del Buen Gobierno)Primera vicepresidenta: Márquez Huanca, Analí (Juntos por el Perú)Segundo vicepresidente: Colchado Huamani, Harvey Julio (Ahora Nación)Tercer vicepresidente: Yataco Torrealva, José Ricardo (Partido Cívico Obras)

Voceros de bancadas

Fuerza Popular: Chacón de Vettori, Cecilia Isabel (titular), Alegría García, Luis Arturo (suplente)Juntos por el Perú: Zunini Yerren, Ernesto Alonzo(titular), Paredes Navarro, Yenifer Noelia (suplente)Partido del Buen Gobierno: Reto Otero, Óscar de Jesús (titular), Fernandez Nina, Nery Rodolfo (suplente)Renovación Popular: Rocha Gallegos, Roxana María (titular),Aranda Vásquez, Christian (suplente)Partido Cívico Obras:Piñán Mamani, Víctor Eduardo (titular),Camargo Porta, Raúl Jesús (suplente)Ahora Nación: Holguín Loaiza, César Augusto (titular), Colchado Huamani, Harvey Julio (suplente)

a) Adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para las actividades de la Cámara de Diputados.

b) Aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, la cual debe ponerse en conocimiento de los diputados veinticuatro horas antes del inicio de la sesión.

c) Calificar o determinar las proposiciones legislativas presentadas por los diputados, a través de su grupo parlamentario, que tienen el caracter de urgencia, conforme a lo establecido en el artículo 116.

d) Aprobar la solicitud acordada por una comisión ordinaria a fin de que determinada proposición legislativa pase a su comisión para el estudio y dictamen correspondiente.

e)Fijar el tiempo y las formalidades del debate de los asuntos de la agenda de la sesión del Pleno

f) Aprobar los planes de trabajo legislativo destinado a facilitar o mejorar el desarrollo de las sesiones y el buen funcionamiento de la Cámara de Diputados.

g) Elaborar el cuadro de comisiones para someterlo a votación del Pleno de la Cámara de Diputados, incluyendo a los diputados que integran la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

h) Aprobar la ampliación de la agenda del Pleno y la determinación de prioridades en el debate, con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de miembros de la Cámara de Diputados.

[Mira aquí el especial: Vuelve el Congreso bicameral: sí cambia el Poder Legislativo en el Perú]i) Exonerar de dictamen en los casos en que la proposición legislativa hubiera sido derivada a más de una comisión y se cuente por lo menos con un dictamen.

j) Exonerar del plazo de publicación del dictamen, siempre que haya sido presentado.

k) Ratificar la designación del oficial mayor de la Cámara de Diputados.

l) Participar en la Junta de Portavoces Conjunta del Congreso de la República.

ll) Las demás contenidas en otros artículos del presente reglamento y aquellas que le encargue el Pleno de la Cámara de Diputados.

(FIN) FHG