Andina

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Establecida la convocatoria oficial para la elección de la Mesa Directiva del Senado para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, que será este domingo 26 de julio, es importante conocer los detalles de este proceso democrático. Conoce en la siguiente nota cómo se realizará dicha elección.

Precisamente, el literal i) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso de la República, que establece las reglas de esta elección, señala que

solo pueden participar en ella los senadores debidamente acreditados, registrados y juramentados.

Para tal efecto, los grupos parlamentarios presentarán las listas de candidatos para

los cargos de presidente, primer, segundo y tercer vicepresidente del Senado.

Las listas podrán presentarseel mismo día de la sesión de juramentación (24 de julio) y hasta el día siguiente, es decir,hasta el sábado 25 de julio. Al término de ese día, la Oficialía Mayor publica las listas presentadas en el portal web institucional del Congreso.

Proceso de elección

En la sesión del domingo 26, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria designará a dos senadores para que oficien de escrutadores, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar el desarrollo de la votación, firmar las cédulas y participar en el escrutinio de los votos.

La elecciónserá mediante voto secreto.El presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria será el primero en emitir su voto, seguido de los demás integrantes de esa Mesa Directiva y, posteriormente, los demás senadores, quienes serán llamados en orden alfabético para depositar su cédula en el ánfora.

Finalizada la votación, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, leyendo cada cédula sufragada.

Resultará elegida la lista de candidatos que logre obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los senadores concurrentes.

Si ninguna alcanza esa mayoría, se efectúa una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, siendo proclamada ganadora la que logre la mayor votación.

Los candidatos elegidos prestarán juramento e iniciarán inmediatamente el ejercicio de sus funciones. El presidente electo del Senado jurará el cargo ante elpresidente de la Junta Preparatoriay, posteriormente, tomará juramento a los vicepresidentes electos de la Mesa Directiva.

Juramentación

La fórmula de juramentación es la de uso común,“Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”,salvo que algún senador exprese su deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la Mesa Directiva accede de inmediato. Ningún miembro de la Mesa Directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento.

El resultado de la elecciónserá comunicado oficialmente al presidente de la república, al presidente de la Cámara de Diputados, y a los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones.También al fiscal de la nación, al defensor del pueblo, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales del país.

Concluido este acto, el presidente del Senado declarará oficialmente constituida la Cámara Alta para el periodo parlamentario 2026-2031 y convocará a la sesión de instalación del Senado y del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, programada para el 27 de julio de 2026.

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