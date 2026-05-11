Congreso: Constitución verá mañana propuesta de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público

Andina/Difusión

Lima 11 May. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, anunció que la Comisión de Constitución y Reglamento analizará mañana el dictamen del proyecto de ley que propone la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y el dictamen que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal.

Precisó queel proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público fue presentado por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez,y busca la modernización de esa institución, ya que su ley actual data de 1981.

Respecto a la iniciativa para incorporar el delito de lesa humanidad en el Código Penal, Fernando Rospigliosi recordó que es una propuesta de su autoría y que nació de unarecomendación del Tribunal Constitucionalcuando declaró constitucional la Ley 3210, que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

“Mañana se va a discutir este proyecto, que he presentado, donde se define la lesa humanidad, de acuerdo con lo que especifica el Tratado de Roma (…) Es para evitar que ese rótulo de lesa humanidad sea utilizado arbitrariamente por ciertos magistrados que lo aplican a delitos que no corresponden”, comentó.

Consultado por la prensa sobre un nuevo pedido de indulto que solicitaría la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, el titular del Parlamento dijo que sería “absolutamente inaceptable". "Eso ya ha sido rechazado en una instancia y sería totalmente ilegal y, por supuesto, inaceptable”, refirió.

Señaló que si el presidente José Balcázar acoge esa solitud, habría una decisión del Congreso.

Petroperú

Rospigliosi, asimismo, cuestionó el rescate financiero de hasta USD 2.000 millones para Petroperú. “Nuevamente tenemos miles de millones de dólares que todos los últimos gobiernos han estado entregando a esta empresa que está quebrada. Desde hace muchos años se viene financiando un barril sin fondo que no tiene sentido”, aseveró.

Finalmente, sobre el actual proceso electoral, el titular del Parlamento dijo espera que las instancias respectivas tomen las resoluciones correspondientes de cara a la segunda vuelta del 7 de junio próximo.

(FIN) NDP/FHG