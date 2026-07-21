Congreso: Convocan a senadores y diputados electos a instalación de Junta Preparatoria

Perú.- Congreso: Senadores y diputados electos participarán en instalación de Junta Preparatoria - Andina/Cortesía

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, que preside Miguel Torres Morales, citó a los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031, a la sesión de instalación de la Junta Preparatoria del Congreso, que será este viernes.

La sesión de instalación de la Junta Preparatoriase realizará el próximo viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 9:00 horas en el Hemiciclo del Congreso de la República.

Según el programa de actividades para la constitución del nuevo Parlamento bicameral contempla lajuramentación e incorporación de senadoresque se desarrollará a las 11:00 horas.

Mientras que lajuramentación de diputadosestá programada para el mismo viernes a las 16:00 horas en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.

Además, la votación e instalación de las Mesas Directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el domingo 26 de julio en las instalaciones del Palacio Legislativo.

La convocatoria fue formulada en estricto cumplimiento de los literales e), f), g), h), i) y j) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso de la República del Perú, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR.

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