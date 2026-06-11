Congreso crea Universidad Intercultural de Datem del Marañón y Universidad Alto Huallaga

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El pleno del Congreso aprobó por mayoría las leyes que crean la Universidad Nacional Intercultural de Datem del Marañón, en Loreto, y la Universidad Nacional Alto Huallaga, en la provincia de Tocache, San Martín.

El dictamen recaído en los proyectos de ley 9723/2024-CR, 12324/2025-CR y 12434/2025-CR, que crea la Universidad Nacional Intercultural de Datem del Marañón del se aprobó con 89 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones.

El congresista Segundo Montalvo Cubas, presidente de la Comisión de Educación, sustentó la iniciativa indicando que actualmente la provincia de Datem del Marañón y sus comunidades indígenas carecen de acceso cercano a educación superior universitaria, por lo que la nueva casa de estudios reducirá la desigualdad territorial y educativa, evitando de esta manera la migración forzada de jóvenes.

Las carreras propuestas para esta nueva universidad responden a la demanda laboral local y regional, priorizando la salud intercultural, educación bilingüe, desarrollo sostenible y el fortalecimiento del derecho y la gobernanza de territorios amazónicos.

“La creación de la Universidad Nacional Intercultural del Datem del Marañón materializa el derecho a la educación superior en igualdad de condiciones para las poblaciones amazónicas”, acotó.

El congresista Juan Carlos Mori Celis (Bancada de Acción Popular), uno de los autores de los proyectos, indicó que la provincia Datem del Marañón cuenta con más de 94 mil habitantes y 32 etnias indígenas de 7 naciones más grandes del país.

Universidad Nacional Alto Huallaga

Asimismo, la representación nacional aprobó por mayoría el dictamen que crea la Universidad Nacional Alto Huallaga, en la provincia de Tocache, San Martín.

El presidente de la Comisión de Educación sostuvo que la Municipalidad Provincial de San Martín destinó un terreno para el rectorado y campus universitario, demostrando el compromiso de las autoridades locales y regionales con esta casa de estudios.

“Aprobar este dictamen no solo es crear una universidad más, es cumplir el mandato constitucional, hagamos respetar la Constitución para tener talento en la selva alta e impulsar desarrollo productivo de San Martín”, precisó.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Pedro Martínez Talavera (bancada AP), expuso que “esta iniciativa responde a una realidad que durante muchos años ha limitado las oportunidades de miles de jóvenes de Tocache y de toda la zona del Alto Huallaga”.“Actualmente”, dijo, “quienes culminan la educación secundaria deben desplazarse largas distancias hasta Tarapoto Nueva Cajamarca o Huánuco para acceder a estudios universitarios, asumiendo costos que muchas familias no pueden afrontar”.

En tanto, la congresista Karol Paredes, autora de la iniciativa, indicó que la creación de esta universidad promoverá una educación superior universitaria que contribuya al desarrollo de la comunidad local, provincial y regional, así como al desarrollo económico y social de la región.

(FIN) NDP/FHG