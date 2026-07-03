Congreso: culminó inducción de senadores y diputados electos

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

Con la masiva asistencia de senadores y diputados electos del próximo Parlamento bicameral, culminó hoy el programa de inducción dirigido a los nuevos representantes de la nación, organizado por el Congreso de la República.

En la última jornada, participó como expositor el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, quien sostuvo que el déficit de infraestructura de nuestro país imposibilita el desarrollo de importantes sectores de la economía como, por ejemplo, la agricultura y el turismo, este último que sigue sin recuperar las cifras de la prepandemia.

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Destacó que en el quinquenio 2006-2011, se logró crecer de manera significativa, lo que permitió reducir la pobreza del 56 % al 27, 28 %, en solo cinco años.

“La pobreza sigue bajando, pero con menor dinamismo. Llegamos en la prepandemia al 20 % y según el último dato del INEI estamos con un 25.7 % de pobreza, en el 2025”, indicó.

Carranza Ugarte remarcó que “si nosotros logramos el crecimiento y mejoramos nuestra eficiencia en la gestión pública, lo que vamos a obtener es una mejora en el bienestar de toda la población", lo cual, dijo, es la clave, la eficiencia en la gestión pública. "Si hacemos bien las cosas, entonces por cada punto de crecimiento podemos bajar un punto la pobreza”, precisó.

Rol de la Contraloría

A su turno, el contralor César Enrique Aguilar Surichaqui, en la conferencia “Control con Rentabilidad Social”, abordó el rol que desarrolla la entidad que dirige, sus limitantes y la importancia de las acciones de fiscalización que realizan a los asuntos del Estado.

“No somos Ministerio Público, no somos Poder Judicial y tampoco somos una entidad exclusivamente designada en lucha anticorrupción. El artículo 81 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley 27185, establecen nuestros poderes y funciones principales. En ellos no se aprecia que la Contraloría será el órgano encargado de la lucha anticorrupción o que lidere el sistema de lucha anticorrupción”, subrayó.

“Nosotros coadyuvamos en la lucha anticorrupción, como lo hacen todas las entidades, de acuerdo con el principio de legalidad, no podemos explayarnos porque si no podemos cometer cierto tipo de irregularidades”, explicó.

También participó Iván Flores García, senador de la República de Chile, presidente de Parlaméricas y expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, quien dictó la conferencia “Diplomacia parlamentaria” y sostuvo que "los parlamentos están obligados por la globalización, la velocidad de los intercambios, y el avance tecnológico, a mirar más allá de nuestras fronteras".

Consideró que la diplomacia parlamentaria debe entenderse como una función sustantiva de los Parlamentos y que esta dimensión internacional no se agota en funciones propias, sino que implica dialogar con otros Congresos para participar en espacios multilaterales y conectar las prioridades nacionales de cada país con debates regionales.

“El retorno del Perú a un Congreso bicameral, creemos, ofrece una oportunidad para pensar esta dimensión internacional desde el inicio, con institucionalidad, con coordinación, con visión estratégica, tal que permita integrarse rápidamente a desafíos regionales o globales”, acotó.

Primer acercamiento

Por su lado, en el discurso de clausura, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, destacó la presencia mayoritaria de los senadores y diputados electos, así como la participación, en las exposiciones, de altos funcionarios del Estado y reconocidos académicos.

“Ha sido muy importante para nosotros y, también, para ustedes tener este primer acercamiento no solamente a los temas parlamentarios, sino a los temas que siendo de política nacional vigente, van a ayudar a sus proposiciones legislativas, a sus actos de fiscalización, y en general a su trabajo parlamentario”, señaló.

Forno también resaltó el apoyo decidido del presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, y la Mesa Directiva, para la realización y el éxito de estas jornadas de inducción.

(FIN) NDP/HTC