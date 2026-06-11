Congreso declara el 5 de octubre como Día de la Canción Huanca en homenaje a Flor Pucarina

Andina/Cortesía

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad y en primera votación, declarar el 5 de octubre de cada año como el Día de la Canción Huanca, en homenaje a Flor Pucarina, reconocida como ícono de la música andina y expresión representativa del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

La iniciativa, contenida en el https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">Proyecto de Ley 14239, obtuvo97 votos a favor. Posteriormente, fue exonerada de segunda votación con 91 votos favorables.

La norma establece que el Ministerio de Cultura coordinará con el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales correspondientes la adopción de las medidas administrativas necesarias para la aplicación de esta declaratoria.

Asimismo, precisa que la propuesta no genera gasto público ni crea nuevas obligaciones presupuestales para el Estado, al tratarse de una medida de carácter simbólico, cultural y declarativo.

Reconocimiento

La presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Susel Paredes Piqué, destacó que Flor Pucarina se convirtió en una cantante emblemática de la música huanca, uno de los estilos regionales más importantes del mercado discográfico peruano.

“Las crónicas periodísticas de la época dan cuenta del enorme impacto que causó su muerte, lo que se expresó en una masiva concurrencia que acompañó su féretro”, expresó.

Por su parte, el autor de la iniciativa, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, señaló que la canción huanca surgió en el Valle del Mantaro como una expresión vinculada al trabajo y a la vida colectiva de sus habitantes.

“Es memoria viva, que sintetiza la identidad del pueblo huanca y del Perú profundo, esta ley defiende su legado frente a visión de sensacionalistas y desvirtuadoras, institucionaliza espacios para su difusión, fortalece la identidad regional y dinamiza el turismo cultural”, sostuvo.