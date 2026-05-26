Congreso destaca talento juvenil y valores democráticos

Archivo - Perú.- Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú conmemora 45.° aniversario - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 27 May. (ANDINA) -

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, felicitó a los ganadores del concurso nacional de videos cortos “Valores que nos unen”, iniciativa promovida por el Parlamento con el objetivo de fomentar la reflexión ciudadana, la convivencia democrática y la práctica de valores en la sociedad.

El certamen reconoció el talento de estudiantes de Tacna, La Libertad y Lima, quienes utilizaron el lenguaje audiovisual para difundir mensajes vinculados al respeto, la solidaridad y la honestidad.

Durante la ceremonia virtual de premiación, Rospigliosi destacó el aporte de los participantes y señaló que sus propuestas audiovisuales contribuyen a fortalecer la conciencia social desde la creatividad, el compromiso ciudadano y la mirada de las nuevas generaciones.

“Quiero expresar, a nombre del Congreso de la República, el reconocimiento y agradecimiento a todos los jóvenes participantes que, a través de su creatividad, sensibilidad y compromiso ciudadano, contribuyeron a promover valores fundamentales para generar reflexión y conciencia social”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que este tipo de iniciativas permite acercar el Parlamento a la ciudadanía y fomentar la participación de los jóvenes en temas vinculados con la democracia y la construcción de “un país más unido, respetuoso y solidario”.

Reconocimiento

El primer lugar fue obtenido por Gianella Haylli Chipana Chata, de Tacna, con el video “La falta de respeto”, inspirado en el valor del respeto. La joven agradeció el reconocimiento del Congreso y destacó la importancia de generar espacios que permitan a los jóvenes compartir mensajes positivos y de impacto social.

El segundo puesto correspondió al equipo integrado por Sara Valentina Zapata Pupuche, Ximena Dalila Meléndez Delgado y Rafaella Muñoz Adanaque, de La Libertad, quienes presentaron el video “El peso de olvidar quién eres”, centrado en la solidaridad.

Sara Zapata señaló que el trabajo conjunto les permitió transmitir un mensaje de reflexión social. “Mis compañeras y yo trabajamos juntas para expresar nuestras voces mediante un corto audiovisual sobre la solidaridad. Nos produce una inmensa satisfacción”, indicó.

El tercer lugar fue para Nicolás Boza Núñez, de Lima, quien participó con el video “Haz lo correcto”, basado en el valor de la honestidad. El joven resaltó que el concurso incentivó la creatividad audiovisual y reforzó la importancia de los valores en la formación ciudadana.

El concurso “Valores que nos unen”, promovido por el Congreso de la República, permitió visibilizar el talento juvenil y reafirmar la expresión artística y audiovisual como una herramienta para fortalecer la convivencia democrática, la participación ciudadana y la promoción de valores en el país.

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