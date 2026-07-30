Congreso: diputado Julián Pérez Mallqui permanece detenido por presunta agresión

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) se encuentra detenido en la Comisaría de San Miguel, a raíz de una denuncia por presunta agresión física en contra de una mujer.

Según informaron medios de comunicación, la persona presuntamente agredida también se encuentra en lacomisaríay sería expareja del congresista por la región Cusco.

El Ministerio Público precisó que la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza las diligencias urgentes tras la detención del diputado por presuntos hechos de violencia física y psicológica.

Hasta el lugar llegó Walter Flores, jefe de campaña de Juntos por el Perú, quien indicó que solo tenía conocimiento de que el diputado había sido detenido. "Voy a ver qué ha pasado", señaló.

Julián Pérez Mallquijuró el pasado viernes 24 de julio al cargo de diputado de la república, en una ceremonia realizada en el hemiciclo de sesiones.

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Hasta el momento, elpartido y la bancadaJuntos por el Perúno se han pronunciado de manera oficial por la detención al parlamentario.

Equipo del MIMP brinda apoyo

En tanto, elMinisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan llegó a lacomisaría de San Miguelpara brindar soporte legal y psicológico a la

mujer presuntamente agredida por Pérez Mallqui.

Asimismo, han puesto a disposición profesionales en psicología, así como servicios de asesoría legal y social para atender este caso.

"Desde el sector, condenamos enérgicamente este hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida",señaló la cartera en un comunicado.

Finalmente, el MIMP exhortó a los operadores de justicia a "actuar con celeridad, garantizar una investigación diligente y sancionar al responsable conforme a ley".

Además, se informó que hasta la dependencia policial llegaronrepresentantes del Ministerio Público, a fin de actuar conforme a sus atribuciones ante esta denuncia que involucra al parlamentario de Juntos por el Perú.