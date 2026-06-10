Congreso distingue a la IE Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por su 75 aniversario

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Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, otorgó un diploma de honor y una medalla de reconocimiento a la Institución Educativa Emblemática Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, en mérito a su destacada labor educativa y con ocasión de celebrarse el 75 aniversario de su creación.

Durante la ceremonia de reconocimiento se destacó el importante aporte de la institución a la formación académica y cívica de diversas generaciones de estudiantes, consolidándose como un referente histórico de la educación en la región Cusco y contribuyendo al desarrollo del país.

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El titular del Parlamento resaltó la trayectoria de dicha institución que merece todo el reconocimiento del Congreso por su valiosa contribución a la formación de miles de peruanos.

Por su parte, el congresista Guido Bellido (Lealtad Nacional), exalumno de la institución educativa, expresó su emoción por el reconocimiento otorgado por el Parlamento. “Garcilaso es la principal institución educativa que forma a los hijos de la región Cusco”, manifestó.

A su turno, Herminio Rojas, director de dicho colegio, agradeció la distinción otorgada. “Recibimos con gratitud este gesto del Congreso, es un reconocimiento que honra la historia, el prestigio y el aporte de nuestra institución a la educación de la región y del país”, señaló.

Asociación Deportiva Anticorrupción

Por otro lado, el presidente encargado del Congreso, recibió a dirigentes de la Asociación Deportiva Anticorrupción del Perú (ADA), quienes expresaron la necesidad de priorizar la aprobación de una nueva Ley General del Deporte que contribuya al fortalecimiento del sistema deportivo nacional.

La reunión tuvo como objetivo impulsar una legislación que coloque al deportista en el centro de las políticas públicas y fue promovida por el congresista Carlos Zeballos (BDP).

En el encuentro participaron, además, Alberto Munar, presidente de la Asociación Deportiva Anticorrupción del Perú, y Christopher Nunura Dickudt, exintegrante de la Selección Nacional de Básquetbol.

Durante el encuentro se analizaron los alcances del dictamen recaído en los proyectos de ley 4677/2022-CR, 4887/2022-CR, y otros, que proponen una nueva Ley General del Deporte orientada a fortalecer la institucionalidad deportiva, mejorar los mecanismos de gestión y garantizar una adecuada inversión de los recursos públicos en beneficio de los deportistas.

Según el congresista Zeballos la revisión de la actual legislación deportiva se viene trabajando desde el año 2023, debido a la necesidad de contar con un marco normativo más eficiente y acorde con las demandas del sector.

Indicó que uno de los principales objetivos de la propuesta es que el deportista peruano se convierta en el eje central de la política deportiva nacional, asegurando que los recursos destinados al sector lleguen efectivamente a quienes representan al país en las distintas disciplinas.

(FIN) NDP/HTC/FHG