Congreso: diversas comisiones ordinarias sesionan mañana en el Parlamento

Andina/Melina Mejía

Lima 11 May. (ANDINA) -

Diversas comisiones ordinarias y otras especiales se reunirán mañana lunes 11 de mayo en diversas sedes del Congreso de la República. Conoce la agenda a desarrollarse en el Parlamento Nacional.

A las 8:30 horas se desarrollará una nueva sesión de la Comisión de inteligenciaque preside el congresista José Cueto (Honor y Democracia), con la finalidad de ver diversos dictámenes. Se realizará en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Más tarde, a las9:00 horas sesionará la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, a cargo de la presidencia de Ariana Orué (Podemos Perú). Dicho encuentro se efectuará en la Sala Carlos Torres y Torres Lara.

Mientras que a las10:00 horas se realizará la sesión de la Comisión de Producción, que debatirá el proyecto que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Zona Económica Especial Privada (ZEEP) en el distrito de Paracas (Ica). Esta reunión será en la Sala Gustavo Mohme Llona.

A las11:00 horas, sesionará la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se tiene previsto abordar el proyecto que propone la Ley que establece Día de la Confraternidad entre Perú y la Santa Sede, el 8 de mayo de cada año. Esta reunión se realizará en la Sala Fabiola Salazar Leguía.

Asimismo, a la misma hora,se desarrollará una sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización, a cargo del congresista Elvis Vergara (Acción Popular). Esta tiene previsto realizarse en la Sala Martha Hildebrandt Pérez Treviño.

Posteriormente, a las14:00 horas sesionará la Comisión de Transportes y Comunicacionesque preside el congresista Juan Carlos Mori (Acción Popular). Esta sesión será en la Sala Carlos Torres y Torres Lara.

A la misma hora, se desarrollará unasesión reservada de la Comisión investigadora contrato concesión de reserva fría de Genrent – Electro Oriente. Esta se efectuará en la Sala Gustavo Mohme Llona.

En tanto a las15:00 horas se realizará una sesión de la Comisión de Defensa Nacionalpara ver el predictamen sobre la Ley que declara de interés nacional la realización del estudio y la calificación para el reconocimiento de héroe nacional al grumete afroperuano Alberto Medina Cecilia, por el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas.

También a las15:00 horas se desarrollará una sesión de la Comisión de Mujerdonde está previsto ver la Ley que incorpora el registro público de agresores sexuales sentenciados en el RUVA. Esta reunión está prevista a realizarse de manera virtual.

Por último a las16:00 horas, sesionará la Comisión de Culturapara ver la Ley que declara de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la Nación del carnaval “Watukanakuy” (Apurímac).

De igual modo, a las16:00 horas, se reunirá la Comisión de Ética Parlamentaria, a cargo del presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara. Esta se desarrollará en la Sala Martha Hildebrandt Pérez Treviño.

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