Congreso: este domingo 26 de julio se elige a presidentes de senadores y diputados

Perú.- Junta Preparatoria del Congreso bicameral 2026-2031 se reúne hoy - Andina/Junta Preparatoria Del Congreso 2026-2031

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El próximo domingo 26 de julio se elegirán a los presidentes de las Cámara de Senadores y Diputados, respectivamente, con miras a cumplir funciones en el presente Congreso Bicameral.

Cabe señalar que el nuevo Parlamento Nacionaliniciará funciones oficialmente el próximo 27 de julio, un día antes de Fiestas Patrias.

La votación e instalación de las mesas directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputadosse desarrollará en las instalaciones del Palacio Legislativo.

Dicha convocatoria fue formulada en estricto cumplimiento de los literales e), f), g), h), i) y j) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso de la República del Perú, aprobado mediante la Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR.

Previamente,el próximo viernes 24 de julio se instalará la Junta Preparatoria del Congreso, a la que fueron invitados todos los senadores y diputados electos para el periodo 2026-2031.

La sesión de instalación de la Junta Preparatoria se realizará a partir de las 09:00 horas en el hemiciclo del Congreso de la República.

El programa de actividades para la constitución del nuevo Parlamento Bicameral contempla la juramentación e incorporación de senadores, que se desarrollará a las 11:00 horas.

Mientras que la juramentación de diputados está programada para el mismo viernes a las 16:00 horas en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

(FIN) JCC/CVC

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