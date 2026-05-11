Congreso: Ética archiva denuncias contra congresistas Alex Paredes y Milagros Jáuregui

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

La Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza (AP), archivó las denuncias presentadas contra el congresista Alex Paredes Gonzales (SP) y la legisladora Milagros Jáuregui de Aguayo (RP).

En el caso del congresistaParedes Gonzales,se aprobó por unanimidad el informe que recomienda rechazar de plano la denuncia de parte contra el mencionado parlamentario por, supuestamente, n

o contar con las credenciales para ocupar un cargo directivo en una institución educativa.

Asimismo, una segunda denuncia le atribuía haber recibido a una representante de un colegio profesional, en una ceremonia pública en el Parlamento, sin que esta contara con la acreditación del caso.

Milagros Jáuregui

Asimismo, con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, se aprobó el informe de calificación que declara improcedente la denuncia contra la congresista

Milagros Jáuregui de Aguayo, por presunta exposición pública de menores de edad en situación vulnerable.

La Comisión de Ética también dio por concluida la etapa de audiencia recaída en el Expediente 247-2025-2026/CEP-CR, abierto contra lalegisladora Kira Alcarraz Agüero(No Agrupada), tras sus expresiones contra una periodista.

Con ello, quedó expedito el camino para la elaboración del informe final sobre la referida denuncia contra la congresista Alcarraz Agüero.

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