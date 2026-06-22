Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, presentó un balance del trabajo desarrollado por la representación nacional durante el último quinquenio, destacando la aprobación de leyes orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, modernizar el Estado y mejorar la investigación criminal.

Durante su exposición, el titular del Parlamento resaltó el conjunto de normas aprobadas para enfrentar la delincuencia y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden.

Entre ellas, destacó la Ley N° 32310, que restituye a la Policía Nacional facultades para conducir la investigación preliminar, así como las normas destinadas a brindar seguridad jurídica a los efectivos policiales que actúan en cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, subrayó la promulgación de la Ley N° 32595, que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, herramienta destinada a optimizar las investigaciones criminales mediante el uso de pruebas de ADN.

“Los investigados deberán proporcionar obligatoriamente una muestra genética, la cual podrá ser contrastada con evidencias recogidas en la escena del delito. Se trata de un avance trascendental para modernizar la investigación criminal en el país”, explicó.

Rospigliosi también destacó la aprobación, en primera votación, de una propuesta legislativa que garantiza el principio jurídico de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Añadió que la iniciativa contempla la imposición de cadena perpetua para efectivos policiales o militares que, en ejercicio de sus funciones, incurran en delitos graves.

Bicameralidad

Además, Rospigliosi expresó su confianza en que el retorno a la bicameralidad contribuirá a elevar la calidad del trabajo legislativo.

“Con un Parlamento bicameral, las iniciativas legislativas serán debatidas en una primera instancia por la Cámara de Diputados y posteriormente revisadas por el Senado, lo que permitirá un mayor análisis, reflexión y participación ciudadana en el proceso legislativo”, indicó.

Cabe señalar que el Congreso amplió la duración de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2025-2026 hasta el 24 de junio. Asimismo, el actual Parlamento unicameral, integrado por 130 legisladores y en funciones desde julio del 2021, dará paso desde el próximo 27 de julio a un Congreso bicameral conformado por un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130 integrantes.