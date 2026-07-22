Congreso: Fernando Rospigliosi reitera defensa de los derechos de policías y militares

Perú.- Congreso: Fernando Rospigliosi presenta balance legislativo del último quinquenio - Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, dijo defender los derechos humanos de los militares y policías que luchan contra el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, y el terrorismo.

Fue al referirse a la Ley que modifica el Código Penal Militar Policial para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas organizaciones criminales.

“Estoy defendiendo los derechos humanos por supuesto que sí, que están siendo violados groseramente por esta gente que lo que hace es proteger a la delincuencia y perseguir a los policías y militares que luchan contra los delincuentes”, indicó en entrevista con “Siempre a la Ocho” de El Comercio.

El titular del Parlamento lamentó la situación de los efectivos militares que participaron en un operativo contra presuntos implicados en actividades ilícitas relacionadas con el narcoterrorismo, en Colcabamba, Huancavelica.

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“Estos muchachos terminan presos por haber cumplido su deber. Y los presuntos narcotraficantes están libres, y hay una serie de irregularidades increíbles en este proceso”, cuestionó.

También señaló que la norma en mención impedirá que a los militares y policías les abran un proceso tanto en el fuero militar policial como en el fuero público. “No puede juzgarse a una persona dos veces por el mismo delito”, anotó.

De otro lado, el presidente encargado del Congreso dijo estar satisfecho con lo logrado en su gestión al frente de este poder del Estado, en la que se aprobaron importantes normas para la lucha contra la criminalidad, la ley que fortalece la función militar y policial, y la ley que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal.

Además, la ley que declara de interés nacional la construcción, equipamiento y puesta en operación de un dique seco pospanamax en el puerto del Callao, y la ley que promueve el desarrollo del cabotaje y el fortalecimiento de la industria naval nacional, entre otras.

“Es una legislatura positiva. Este Congreso ha instaurado la bicameralidad, que es muy importante. Este Congreso fue el que vacó a Pedro Castillo. En fin, a pesar de todos los problemas que ha tenido, eso hace más valiosas estas decisiones”, refirió.

El titular del Parlamento también se refirió a un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo Terrones. Señaló que, para ello, tendría que suceder una serie de hechos que no cree que se concreten.

“Sería totalmente ilegal. Este señor ha apelado la sentencia en la segunda instancia. No hay manera de liberarlo legalmente”, puntualizó.

(FIN) NDP/RMCH/CVC

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