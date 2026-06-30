Congreso: Fernando Rospigliosi se reunió con gobernadora regional y alcaldes de Moquegua

Andina/Difusión

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió hoy a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, y a una delegación de alcaldes provinciales y distritales de esa región, quienes expresaron su preocupación por los alcances del Proyecto de Ley 11658, de iniciativa del Poder Ejecutivo, que plantea el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, en el departamento de Tacna.

En la reunión participaron autoridades de las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, así como de los distritos de Carumas, Chojata, Ichuña, Lloque, Puquina, Quinistaquillas, entre otros.

Durante el encuentro,el titular del Parlamento precisó que la referida iniciativa legislativa tiene su origen en el Poder Ejecutivoy explicó que su propósito era resolver una controversia limítrofe entre provincias del departamento de Tacna; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades, también tendría incidencia en los límites interdepartamentales entre Tacna y Moquegua.

Rospigliosi Capurro informó que la referida autógrafa de ley fue enviada esta mañana al Poder Ejecutivo, que era una demanda de las autoridades y población moqueguana.

“Esperemos que este asunto quede solucionado y el pueblo de Moquegua no tenga que seguir en esta paralización de la que nos han informado, sino que sepan que ya se resolvió el problema”, dijo Rospigliosi Capurro en declaraciones a Congreso TV.

Asimismo, señaló que la solución definitiva al diferendo territorial deberá alcanzarse mediante el diálogo entre ambas regiones, con la intermediación de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de lograr consensos sobre los límites interdepartamentales.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua agradeció la atención brindada por el presidente del Congreso.

“Ha sido oportuna esta conversación para darle a conocer a nuestro presidente del Congreso que el Proyecto de Ley 11 658 le quita territorio a Moquegua y que, producto de la aprobación de esta iniciativa, hoy dos regiones hermanas confrontadas”, declaró Gilia Gutiérrez.

La autoridad regional confía en que están por buen camino para dar solución al problema que ha ocasionado el citado proyecto de ley.

Finalmente, la gobernadora reafirmó su disposición a contribuir a una solución consensuada.

“Creemos que la paz social es importante en el sur del país. Apostamos por el diálogo como región y somos conscientes de que este proyecto de ley no lo impulsó el Congreso. Vino con un error técnico bastante complejo desde el Ejecutivo”, puntualizó.

NDP/FHG