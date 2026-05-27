Congreso: Fernando Rospigliosi sostuvo reunión de trabajo con el defensor del Pueblo

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, sostuvo una reunión de trabajo con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, con el objetivo de abordar temas de interés nacional vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y la defensa de los derechos de la población

Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones del Estado para impulsar acciones concretas que contribuyan a enfrentar la criminalidad y fortalecer el Estado de derecho en el país.

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De otro lado, Rospigliosi Capurro, reafirmó esta tarde su compromiso con la micro y pequeña empresa del país, así como con los emprendedores, durante su visita a la feria “Más cerca del Perú” instalada en la plaza Constitución, espacio cedido por el Parlamento para promover la exposición y comercialización de productos nacionales.

Durante el recorrido, visitó los stands de laAsociación de Micro y Pequeñas Empresas (ASMYPE)Ayacucho, que lidera Augusta Vila Montaño, donde se muestra el esfuerzo, creatividad y tradición de más de 50 emprendedores ayacuchanos.

Asimismo, resaltó la iniciativa de los organizadores y reconoció el trabajo de los emprendedores que impulsan la economía desde sus regiones.

“Agradecemos a la señora Augusta Vila. Muchas gracias por su iniciativa y por su emprendimiento. El Congreso está siempre con los pequeños y medianos productores. ¡Que viva Ayacucho!”,manifestó.

Con esta actividad, el Parlamento abrió un espacio de acercamiento con los productores nacionales y respaldó la promoción de emprendimientos que generan empleo, dinamizan la economía local y preservan las expresiones culturales de las regiones del país.

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