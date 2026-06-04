Congreso: garantizan validez de documentos digitales de identificación vehicular

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

A iniciativa de la congresista Judith Laura Rojas, se presentó el proyecto de ley que reconoce la plena validez de los documentos de identificación vehicular y del conductor en formato digital.

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">A través del PL 14678/2025, que ya se encuentra en la Comisión de Transportes del Congreso,se plantea incorporar el artículo 33-Aen la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, respecto a la validez de los documentos de identificación vehicular y del conductor, que se encuentran en el formato electrónico.

“Los documentos de identificación vehicular y del conductor, incluyendo la Licencia de Conducir, la Tarjeta de Identificación Vehicular y el Certificado del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT, presentados en formato digital o electrónico a través de dispositivos móviles, tabletas, ordenadores o cualquier otro medio tecnológico tienen plena validez legal", indica el documento.

Recalca queestos documentos tienen eficacia jurídica para todo efecto legal, incluyendo su exhibición durante los operativos, fiscalizaciones y controles de tránsito realizados por la autoridad competente.

Además, la autoridad fiscalizadoraestá obligada a verificar la autenticidad y vigencia de los documentos señalados mediante las plataformas digitales oficiales, sistemas de interoperabilidad o las bases de datos dispuestas por las entidades competentes sin exigir la presentación exclusiva del documento físico.

En la exposición de la problemática, en el cuerpo del proyecto de ley, se menciona que existe un vacío y una contradicción normativa pues el Reglamento Nacional de Tránsito aún regula la obligación de portar los documentos físicos y sanciona su falta de presentación con multas significativas y acumulación de puntos en el récord del conductor.

Se indica queesta situación genera inseguridad jurídica para los conductores que ya han adoptado los documentos digitales, quienes pueden ser sancionados injustamente por no portar un documento físico que la propia administración les permite obtener en formato electrónico y con plena validez.

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