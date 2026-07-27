Congreso: Giovanni Forno será oficial mayor del Senado y Hugo Rovira de Diputados

Archivo - Perú.- Congreso: incorporación de senadores y diputados se realizará en sus respectivas cámaras - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Giovanni Forno Flórez fue designado hoy como oficial mayor de la Cámara de Senadores, mientras que Hugo Rovira Zagal será el oficial mayor de la Cámara de Diputados.

La designación de Forno Flórez, profesional de reconocida trayectoria en el Servicio Parlamentario, fue decidida por la Mesa Directiva del Senado, acuerdo que fue ratificado luego la Junta de Portavoces del Senado y puesto en conocimiento de la Comisión Directiva.

Al ser designado oficial mayor del Senado, Forno cumplirá el rol de oficial mayor del Congreso de la República, informa este poder del Estado.

Forno ocupó el cargo de oficial mayor en el Congreso unicameral que terminó sus funciones el 26 de julio de 2026.

En tanto, Hugo Rovira Zagal ha sido designado oficial mayor de la Cámara de Diputados. Este profesional se desempeñó también en el cargo de oficial mayor en el Congreso unicameral.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });