Congreso: Hoy al mediodía vence plazo para presentar listas a presidencia del Senado

Perú.- Congreso: este sábado 25 vence plazo para presentar listas a presidencia del Senado - Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El plazo para la presentación de listas a la mesa directiva del Senado vencerá este sábado 25 de julio al mediodía, informó hoy la Oficialía Mayor del Congreso, a través de sus redes sociales.

En ese sentido, dio a conocer loshorarios de atención para la presentación de los candidatosal proceso que se desarrollará el próximo

domingo 26 de julio de 2026.

Para ello, se habilitó la presentación de listas desde elviernes 24, hasta las 19:00 horasy el

sábado 25 de julio en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

Como se recuerda, elpresidente de la mesa directiva de la Junta Preparatoria del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, informó la fecha de la elección del presidente del Senado.

Esta cámara la integran 60 senadores: 22 de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

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