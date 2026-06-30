Congreso: hoy vence plazo para que senadores y diputados electos presenten DDJJ

Archivo - Perú.- Congreso informa que hoy vence plazo para que senadores y diputados presenten credenciales - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

Hoy vence el plazo establecido en el Reglamento del Congreso para que los senadores y diputados electos para el periodo 2026-2031 presenten sus declaraciones juradas correspondientes, informó el Congreso de la República

Los senadores y diputados electos deben presentar ladeclaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, y la declaración jurada de no estar incurso en las incompatibilidadesconsignadas en el artículo 92 de la Constitución, de acuerdo a la Resolución Legislativa N.° 004-2025-2026-CR, que introduce disposiciones transitorias al Reglamento del Congreso.

Asimismo, deberánpresentar sus credenciales otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones(JNE), dentro de los 30 días posteriores al inicio de la entrega, y un

formulario de datos personales.

Todos estos documentos serán llenados, firmados y, bajo juramento de veracidad, entregados ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República. S

on considerados como requisitos para jurar y ejercer el cargo.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, la Oficialía Mayor publicará en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, la declaración jurada de ingresos, y de bienes y rentas, y la declaración jurada de no estar incurso en las incompatibilidades consignadas en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú

Junta preparatoria del Congreso

La referida disposición complementaria transitoria del Reglamento también señala que “una vez recibida la totalidad de las credenciales de los senadores y diputados electos o, en su defecto, a más tardar entre el 1 y el 5 de julio de 2026, la Oficialía Mayor del Congreso manda publicar un comunicado con los nombres de los tres senadores y tres diputados que actúan como miembros de la Junta Preparatoria del Congreso”.

La Junta estará conformada por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la presidencia; el diputado electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la vicepresidencia; el senador y el diputado de mayor edad quienes actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, quienes actúan como tercer y cuarto secretario, respectivamente.

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso inicia sus funciones el 15 de julio de 2026 y concluye el 26 de julio del mismo año.

El nuevo Congreso bicameral estará compuesto por 60 senadores y 130 diputados.

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