Perú.- Congreso impulsa creación de universidad en triple frontera amazónica

Archivo - Perú.- Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú conmemora 45.° aniversario - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 20 May. (ANDINA) -

El Congreso firmó la autógrafa de ley que declara de interés nacional la creación de ocho universidades públicas en Loreto, Junín, Ucayali y Cusco, entre ellas una casa de estudios en la triple frontera Perú-Colombia-Brasil para reducir las brechas educativas y evitar que jóvenes migren al extranjero para acceder a educación superior.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, suscribió la autógrafa durante una ceremonia realizada en el despacho de la Presidencia del Parlamento, con la participación de la congresista Ana Zegarra, autora del Proyecto de Ley 12056, así como autoridades locales de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Durante la actividad, Rospigliosi informó que la iniciativa permitirá iniciar el trabajo para concretar una universidad en la zona fronteriza amazónica y atender una demanda postergada de la población.

Indicó que la futura casa de estudios contribuirá a que los jóvenes de estas localidades puedan acceder a educación superior en su propio territorio y evitar así la migración hacia países vecinos.

Por su parte, la congresista Ana Zegarra señaló que la futura universidad fortalecerá la identidad amazónica y la soberanía nacional en una zona estratégica del país.

A su turno, el alcalde provincial de Mariscal Ramón Castilla, Julio César Kahn Noriega, afirmó que la firma de la autógrafa representa un hecho histórico para más de 75 mil habitantes de los distritos de Pebas, San Pablo, Ramón Castilla, Yavarí y Santa Rosa, en Loreto.

Las autoridades distritales presentes destacaron además el impacto social y económico que tendrá la futura universidad en la frontera amazónica, debido a que permitirá que los jóvenes continúen estudios superiores sin abandonar sus comunidades.

La norma, aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 14 de mayo, también declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Yurimaguas, en Loreto; la Universidad Nacional Tecnológica de Jauja, en Junín; y la Universidad Nacional de Ciencias, en Ucayali, entre otras instituciones de educación superior.