Perú.- Congreso impulsa demarcación de más del 25 % del país

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), destacó que el actual Parlamento logrará incrementar significativamente el saneamiento de los límites territoriales del país mediante la aprobación de iniciativas orientadas a la demarcación territorial.

Durante el inicio de la sesión temática del Pleno de hoy, la legisladora señaló que actualmente el Perú tiene saneado solo el 20 % de sus límites distritales, provinciales y departamentales.

Sin embargo, afirmó quecon los proyectos incluidos en el Pleno temático se alcanzará un avance de 45 %, beneficiando directamente a más de 10 millones de habitantesy permitiendo el saneamiento de aproximadamente 6,500 kilómetros de límites a nivel nacional.

“La indefinición de límites territoriales solo genera inseguridad e incertidumbre y, en muchos casos, conflictos sociales irreversibles, justamente en las zonas donde más se necesita la presencia del Estado”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que resulta indispensable establecer legalmente los límites de cada distrito, provincia y departamento para que los gobiernos locales, provinciales y regionales puedan administrar con mayor estabilidad y seguridad sus recursos, así como ejecutar inversiones en beneficio de la población.

Provincia Daniel Alcides Carrión

Como primer punto de la agenda, el Pleno aprobó, con 86 votos a favor y una abstención, el dictamen que propone el saneamiento de límites y tramos de la provincia Daniel Alcides Carrión, en el departamento de Pasco. La iniciativa permitirá avanzar en el proceso de saneamiento territorial en aproximadamente 233 kilómetros, lo que representa un 85 % de límites saneados en dicha jurisdicción.

Precisó además que actualmente la provincia registra un 0 % de colindancia intradepartamental saneada, porcentaje que se elevaría al 85 % con la aprobación de la propuesta legislativa.

Posteriormente, el Pleno acordó exonerar el dictamen de segunda votación con 87 votos a favor y una abstención.

Avances en Junín

Posteriormente, el Pleno aprobó el dictamen que dispone el saneamiento de límites y tramos de once distritos de la provincia de Jauja, en la región Junín. La propuesta obtuvo 84 votos a favor y fue exonerada de segunda votación con 85 votos, ambos por unanimidad.

Durante la sustentación, la titular de la Comisión de Descentralización explicó que la medida permitirá sanear aproximadamente 56.6 kilómetros de límites territoriales entre distritos como San Lorenzo, Apata, Marco y Acolla.

Asimismo, precisó que la colindancia saneada en la provincia de Jauja pasará de 0.7 % a 6.2 % con la aprobación de la norma, tras cumplirse todos los requisitos previstos en la Ley N.° 31463, que regula el proceso excepcional de saneamiento de límites a nivel nacional.

Chucuito alcanzará 85 % de colindancia saneada

De igual forma, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley 13725/2025-PE referido al saneamiento de trifinios, límites y tramos de diversos distritos de la provincia de Chucuito, en la región Puno.

La iniciativa recibió 88 votos a favor en primera votación y fue exonerada de segunda votación con 81 votos, también por unanimidad.

La propuesta permitirá avanzar en el saneamiento de aproximadamente 139 kilómetros de límites territoriales, equivalentes al 30 % de la colindancia existente entre los distritos involucrados.

Durante el debate, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Alianza para el Progreso) destacó que la iniciativa comprende a los distritos de Juli, Pomata, Huacullani, Zepita, Desaguadero, Pisacoma y Kelluyo, y permitirá elevar el nivel de colindancia saneada de 55 % a 85 %.

Pacasmayo elevará saneamiento de límites al 70 %

Finalmente, el Pleno aprobó el dictamen que dispone el saneamiento de límites entre diversos distritos de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad.

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 87 votos a favor en primera votación y posteriormente exonerada de segunda votación con 89 votos.

La iniciativa comprende a los distritos de San José, San Pedro de Lloc, Guadalupe y Jequetepeque, entre otros, y permitirá sanear aproximadamente 91 kilómetros de límites territoriales.

Actualmente, la provincia registra un 26 % de colindancia saneada entre sus distritos; sin embargo, con la aprobación de la norma dicho porcentaje se incrementará hasta el 70 %.

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