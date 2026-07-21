Congreso inaugura módulo del Fondo Editorial en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro

Andina/Inauguran Módulo Del Fondo Editorial Del

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, inauguró el módulo del Fondo Editorial del Congreso de la República ubicado en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro del Palacio Legislativo, un espacio destinado a facilitar el acceso a publicaciones de alto valor académico, histórico y cultural para los parlamentarios, el personal del Congreso y la ciudadanía en general.

La ceremonia se realizó en el marco de las actividades conmemorativas por el 29.° aniversario del Fondo Editorial y contó con la participación de su jefa, Carla Rébora Yerén; del oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez; así como de funcionarios y trabajadores del Servicio Parlamentario.

Durante la actividad se destacó la labor del Fondo Editorial en la difusión del conocimiento, la promoción de la cultura democrática y el fortalecimiento de la institucionalidad del país, a través de la publicación de obras de rigor académico sobre historia, cultura política, derecho, ciencias sociales, pensamiento parlamentario y defensa de la democracia.

El nuevo módulo pone a disposición de los visitantes más de 500 títulos que podrán ser adquiridos por los parlamentarios, el personal del Congreso y el público en general, constituyéndose en un espacio de encuentro con publicaciones de calidad que contribuyen a comprender la historia del Perú, el funcionamiento de sus instituciones y los valores democráticos.

En declaraciones a Congreso TV, la jefa del Fondo Editorial invitó a la ciudadanía a visitar este nuevo espacio y conocer la amplia variedad de obras que ofrece, reafirmando el compromiso del Congreso de la República con la promoción de la lectura, la investigación y la difusión del patrimonio bibliográfico nacional.

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