Congreso: incorporación de senadores y diputados se realizará en sus respectivas cámaras

Archivo - Perú.- Congreso: nueva ley anticrimen será analizada en conferencia - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

Este viernes 24 de julio, a las 09:00 horas, se instalará la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031, sesión que será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, que preside el senador electo Miguel Torres Morales.

Según el literal f) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso (Resolución Legislativa del Congreso 004-2025-2026-CR)

en el hemiciclo deben estar presentes un número de senadores y diputados electos superior a noventa.

Tras lo cual, el senadorMiguel Torres ordenará que se lea el acta del resultado de ese procesode elección enviada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Además, las normas reglamentarias pertinentes, el aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso publicado por la Oficialía Mayor y, finalmente, el texto de la citación publicada en el portal web institucional del Congreso de la República y en el Diario Oficial El Peruano

Cámaras

El literal h) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso precisa que

la incorporación formal de los senadores y de los diputados se realiza en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente.

La sesión de juramentación de los senadores electos será a las 11:00 horasen el hemiciclo del Senado. Será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que preside Miguel Torres Morales.

Mientras que la sesión dejuramentación de los diputados electos será a las 16:00 horasen el hemiciclo del Congreso, y será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón de Vettori.

La incorporación formal de los senadores y diputados electos se realiza mediante el juramento correspondiente.

Para este fin, los titulares de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de ambas cámaras invitan a los senadores y diputados electos a ubicarse en sus posiciones y, en orden alfabético, juramentarán los cargos de acuerdo con las normas de sus respectivos reglamentos

Terminada la juramentación, ambos presidentes declaran constituido el Senado y la Cámara de Diputadosy convocan a sesiones para la elección de la Mesa Directiva de las dos cámaras para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, las cuales serán el domingo 26.

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