I Congreso de la Industria Musical en el Perú permitirá fortalecer desarrollo del sector

El presidente José Jerí participó de la inauguración del Congreso de la Industria Musical, un espacio impulsado por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) y coorganizado con el Ministerio de Cultura para fortalecer y - Andina/Prensa Presidencia

Lima 18 Nov. (ANDINA) -

El presidente de la república, José Jerí, inauguró el I Congreso de la Industria Musical en el Perú (CIMP), evento que busca establecer un espacio de articulación, análisis y proyección del sector musical peruano junto a los distintos actores de la cadena de valor de la música.

"El poder de la música es insuperable, permite unir a todo tipo de persona y pensamiento. Este lenguaje emociona, nos toca el alma en cada acorde y melodía. Para mí, la música es parte de la vida misma", expresó el mandatario en su discurso.

"En el Perú, nuestra diversidad sonora conecta regiones, genera empleo, impulsa creatividad y representa una oportunidad real para miles de familias. Por ello, este espacio que se promueve es fundamental",añadió.

ElCongreso de la Industria Musical en el Perúbusca analizar los desafíos y oportunidades de la industria musical nacional en el contexto de la economía cultural; promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los diferentes agentes del ecosistema musical (intérpretes, compositores, productores, miembros de la academia, entre otros); y fortalecer los vínculos institucionales entre el Estado, las sociedades de gestión colectiva y los actores privados.

Lee también: [Sector Defensa fortalece acciones de seguridad y control en Pataz y el Vraem]

Además, su objetivo es difundir herramientas y políticas públicas orientadas aldesarrollo del sector musical,contribuir a la formalización, profesionalización y sostenibilidad de los trabajadores de la música e impulsar la integración regional e internacional del sector musical peruano.

"Este Congreso es una melodía de esperanza para la industria en sí misma. Aquí se van a dar propuestas para asegurar que cada músico pueda trabajar en condiciones dignas, con oportunidades reales. Tenemos que aprender a desarrollar nuestras industrias con proyección internacional",puntualizó el jefe de Estado.

El evento se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura y esta a cargo de la Dirección de Artes delMinisterio de Cultura, en coorganización con la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música

(Soniem).

"A través de este congreso, el Gobierno del Perú fortalece su compromiso con los trabajadores de la música, al promover condiciones que permitan su desarrollo artístico y profesional en un entorno más articulado y sostenible", informó la

Presidencia de la República.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top4'); });