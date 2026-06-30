Congreso informa que hoy vence plazo para que senadores y diputados presenten credenciales

Archivo - Perú.- Congreso analizará en conferencia impacto de la bicameralidad en la gobernabilidad - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El Congreso de la República informó que hoy venció el plazo para que los senadores y diputados electos presentes sus credenciales que los acreditan como nuevos integrantes del Parlamento bicameral.

Este anuncio fue realizado a través de la

cuenta oficial del Congreso en la plataforma X.

"Hoy vence el plazo establecido en el Reglamento del Congreso para que los senadores y diputados electos presenten ante la Oficialía Mayor sus credenciales y las declaraciones juradas correspondientes, como parte del proceso previo a la instalación del Congreso bicameral", precisa.

Como se recuerda,tras la proclamación oficial de los resultadospor parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)se inició el proceso de constitución del Congreso bicameralpara el periodo 2026-2031.

Para tal fin, desde el pasado lunes 22 de junio, la Oficialía Mayor el Congreso viene recibiendo, para su verificación y registro, las credenciales de los senadores, diputados y parlamentarios andinos electos.

Según el artículo 13 del reglamento del Congreso, los senadores y diputados electos deberán presentar ante la Oficialía Mayor sus credenciales otorgadas por el JNE, así como las declaraciones juradas.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });