Congreso inicia mañana lunes semana de representación del mes de junio

Andina/Cortesía

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

Los congresistas de la República iniciarán mañana lunes 15 de junio sus actividades correspondientes a la semana de representación del mes de junio, la cual se desarrollará hasta el viernes 19 en diversas regiones del país.

De acuerdo con lo establecido en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso,los parlamentarios deben trasladarse durante cinco días laborables continuos al mes a su circunscripción electoralde procedencia o a otra dentro del territorio nacional, ya sea de manera individual o grupal.

Durante este periodo, los legisladores tienen entre sus principales funcionesrecoger las demandas y denuncias de la ciudadanía, así como supervisar y fiscalizar la labor de las autoridadese instituciones públicas en sus respectivas jurisdicciones.

Asimismo, la semana de representación permite a los parlamentarios actuar como intermediarios entre la población, sus organizaciones y las entidades del Poder Ejecutivo, además de informar sobre el trabajo legislativo que desarrollan en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, el Reglamento del Congreso dispone que realicen actividades de representación durante siete días calendario continuos en su respectiva circunscripción electoral.

La semana de representación que se inicia mañana es la penúltima que cumplirán los parlamentarios del periodo legislativo 2021-2026, quienes culminan su gestión en julio. Según el https://comunicaciones.congreso.gob.pe/wpuploads/2026/06/ofi... target="_blank" class="ApplyClass">oficio circular 036-2025-2026-ADP-OM/CR, la última semana de representación será del 13 al 17 de julio.

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