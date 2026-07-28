Congreso: se inicia sesión solemne de toma de mando de presidenta electa Keiko Fujimori

Andina/Ricardo Cuba

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Se inició en el Congreso de la República la sesión solemne en la que se celebra la transmisión del mando supremo de la nación a la presidente electa Keiko Sofía Fujimori Higuchi para al periodo 2026-2031.

La sesión es conducida por el presidente del Congreso, el senadorMiguel Torres(FP), y cuenta con la participación conjunta de senadores y diputados reunidos en el Hemiciclo del Parlamento.

Asimismo, se encuentran presentes las principales autoridades nacionales y altos dignatarios como el rey de España Felipe VI, así como los presidentes Daniel Noboa de Ecuador; José Antonio Kast de Chile; Yamandú Orsi de Uruguay; José Raúl Mulino de Panamá; Santiago Peña de Paraguay; Rodrigo Paz de Bolivia, y Javier Milei de Argentina.

De acuedo al protocolo,

la mandataria electa deberá prestar juramento al cargo y luego dirigirá su primer mensaje a la nación.

En la sesión solemne también se encuentran presentes las hijas de la mandataria electa, Kyara y Kaori Villanella Fujimori, asi como sus hermanos Sachi Marcela y Hiro Alberto Fujimori Higuchi.