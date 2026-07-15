Congreso: se instaló la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Parlamento 2026-2031

Andina/Difusión

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Con la presidencia del senador electo Miguel Angel Torres Morales (Fuerza Popular), se instaló esta tarde la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria para el proceso de constitución del Congreso de la República para el período parlamentario 2026-2031.

La instalación se realizó durante una sesión desarrollada en la sala Grau del Palacio Legislativo. Al acto asistieron senadores y diputados electos, además de familiares y amigos de los integrantes de la mesa directiva de la Junta Preparatoria.

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“Señores senadores y diputados, de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso y a los comunicados leídos, declaro instalada la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Senado y del Congreso para el proceso de constitución del Congreso de la República del período parlamentario 2026-2031”, señaló Torres Morales.

Enseguida, suspendió la sesión hasta el viernes 17 de julio a las 16:00 horas.

Previamente, el senador electo ofreció un discurso en el que enfatizó que, con la instalación de esta Mesa Directiva, se da inicio a los actos preparatorios que culminarán con la instalación del primer Congreso Bicameral de nuestro país en más de 30 años.

“Con el acto que hoy nos reúne, el retorno del Senado deja de ser únicamente una reforma constitucional para comenzar a convertirse en una realidad institucional”, acotó.

Seguidamente, aseguró que conducirá esa mesa directiva con estricto respeto a la Constitución, a la ley y a las reglas que rigen este proceso.

“La bicameralidad no constituye un privilegio para el Congreso, constituye una garantía para los ciudadanos, porque las mejores decisiones no siempre son las más rápidas, sino aquellas que nacen de la prudencia, del diálogo y de la búsqueda del bien común”, indicó el senador electo Miguel Torres.

Junta Preparatoria de Cámara de Diputados

Mientras tanto, la diputada electa Cecilia Chacón de Vettori (FP), presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, señaló que cada cámara del próximo Congreso tendrá un importante rol que cumplir y que ambas deben complementarse para garantizar un mayor beneficio para todos los peruanos.

“Señores, tenemos el enorme desafío de hacer de ambas cámaras espacios en los que la concertación prevalezca, teniendo en cuenta los intereses de la nación por encima de los intereses partidarios o particulares. No le neguemos al país el gran trabajo que podemos hacer juntos”, expresó la diputada electa.

También señaló que hoy no existe espacio para mezquindades o revanchas políticas y que el Perú los necesita trabajando al 100 % de sus capacidades.

Finalmente, Cecilia Chacón declaró instalada la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados.

También conforman la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria para el proceso de constitución del Congreso de la República 2026-2031, el senador electo Fernando Rospigliosi Capurro (FP), como primer secretario; el diputado electo Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno), como segundo secretario; el senador electo Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), como tercer secretario; y la diputada electa Romina Alejandra Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno), como cuarta secretaria.

(FIN) NDP/HTC