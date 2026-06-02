Congreso: José Jerí renuncia al partido Somos Perú y deja la bancada parlamentaria

Andina/Cortesía

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El Partido Democrático Somos Perú informó hoy que el congresista José Jerí Oré presentó su renuncia irrevocable, la cual fue aceptada de inmediato, por lo cual ya no pertenece al partido ni a la bancada parlamentaria.

“Su renuncia fue presentada, en la víspera, por su persona y aceptada de manera inmediata por nuestra organización”, informó hoy Somos Perú.

Precisamente, el congresista José Jerí Oré informó sobre su renuncia a Somos Perú en sus redes sociales, aunqueno explicó los motivospor los cuales tomó esta decisión.

“Hoy cierro una etapa importante de mi vida con respeto, gratitud y cariño por la gran familia somista. Como ciudadano, seguiré trabajando con la misma convicción, compromiso y vocación de servicio por el Perú que todos anhelamos construir”, indicó en la red social X.

José Jerí manifestó quemilitó en este partido político durante 13 años, donde inició su formación y trayectoria política.

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