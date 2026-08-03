Congreso: Junta de Portavoces de Senadores y Diputados se reúnen mañana

Archivo - Perú.- Congreso: precisan alcances sobre creación de municipios de centros poblados en trámite - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados convocaron a la primera reunión de sus respectivas Juntas de Portavoces para mañana martes 4 de agosto, en el Palacio Legislativo.

La reunión de laJunta de Portavoces del Senado se realizará a las 9:00 horas en la sala Bolognesi, de acuerdo con la convocatoria cursada por el oficial mayor de la Cámara Alta, Giovanni Forno.

En tanto,los voceros de las bancadas parlamentarias de diputados se reunirán a las 11:00 horasen la salaBasadre, según consta en la convocatoria del enviada por el oficial mayor de esta cámara, Hugo Rovira.

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La agenda de la Cámara Baja establece que los puntos a tratar en la reunión serán definir el número de integrantes de sus comisiones ordinarias legislativas para el periodo anual de sesiones 2026 – 2027

Además, se definirá el número de integrantes de las comisiones especiales como la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados para el periodo anual de sesiones 2026 – 2027, y los integrantes de la Comisión de Ética parlamentaria.

La Comisión de Ética Parlamentaria y de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo están conformadas por un diputado representante de cada una de los seis grupos parlamentarios de esta Cámara.

Comisiones ordinarias Senadores

La Cámara de Senadores cuenta con siete comisiones ordinarias:

1.Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores2.Defensa Nacional y Orden Interno3.Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo4.Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor5.Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Sociedad Digital6.Gestión del Estado y Contraloría7.Justicia y Derechos Humanos

Comisiones ordinarias Diputados

La Cámara de Diputados, en tanto, tiene 16 comisiones ordinarias:

1.Constitución y Reglamento2.Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos3.Desarrollo Agrario4.Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas5.Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría6.Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera7.Educación, Cultura y Deporte8.Energía y Minas9.Justicia y Derechos Humanos10.Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos11.Salud12.Trabajo y Seguridad Social13.Producción, Comercio Exterior y Turismo14.Infraestructura, Vivienda y Transporte15.Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital16.Medio Ambiente y Sostenibilidad

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