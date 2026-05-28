Andina/Legisladores De Perú Y Chile Intercambian

Lima 28 May. (ANDINA) -

La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República realizó una mesa de trabajo orientada al intercambio de experiencias legislativas entre Perú y Chile en materia de salud, con especial énfasis en las políticas públicas para la prevención y control del cáncer.

El encuentro reunió a congresistas peruanos, senadores chilenos, representantes del Ministerio de Salud, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas La Liga contra el Cáncer.

Durante la inauguración de la mesa de trabajo, la presidenta de la Comisión de Salud, Magaly Ruiz, destacó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos para pacientes oncológicos, así como continuar impulsando iniciativas legislativas que permitan mejorar la respuesta del Estado frente al cáncer.

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Como parte de la delegación chilena participaron el senador Juan Luis Castro González, presidente de la Comisión de Salud del Senado de Chile, y el senador Sergio Gahona Salazar, quienes compartieron las experiencias desarrolladas en su país en torno a la Ley Nacional del Cáncer, la reducción de listas de espera y el fortalecimiento de los servicios oncológicos.

Por el lado peruano, Víctor Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud, presentó los avances alcanzados tras la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, destacando la expansión de los servicios oncológicos y las estrategias de prevención orientadas al cáncer de cuello uterino y cáncer de mama.

Políticas de prevención

Mientras tanto, representantes de La Liga contra el Cáncer hicieron un llamado a reforzar las políticas públicas de prevención frente al cáncer de cuello uterino, enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres peruanas.

Recordaron que actualmente siete mujeres fallecen cada día en el Perú a causa de este tipo de cáncer, pese a que se trata de una enfermedad prevenible y altamente curable si es detectada a tiempo.

En ese sentido, destacaron que la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) representa una de las herramientas más efectivas para reducir la incidencia de esta enfermedad y avanzar hacia su eventual erradicación.

Además, La Liga contra el Cáncer señaló que el país ha logrado avances importantes al ampliar el acceso gratuito a la vacuna contra el VPH para niños, niñas y adolescentes; sin embargo, remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la cobertura, ampliar el rango de protección y reforzar las campañas de prevención y despistaje oportuno.

Al término de la reunión, los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas y de fiscalización que contribuyan a fortalecer la atención oncológica y las estrategias de prevención en beneficio de la población peruana.

(FIN) NDP/HTC/FHG