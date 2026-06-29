Congreso: mañana continúa debate de crédito suplementario en Comisión de Presupuesto

Perú.- Congreso: crédito suplementario pasó a cuarto intermedio y debate continuará el martes 30 - Andina/Difusión

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Presupuesto del Congreso continuará mañana martes con el debate del Proyecto de Ley 14799/2025-PE del Ejecutivo, que plantea un créditos suplementarios para financiar inversiones públicas, cerrar brechas, garantizar la continuidad de servicios del Estado, así como asegurar la transición democrática.

La sesión está programada para las 10:00 horas, en la sala Carlos Torres y Torres Lara del Congreso.

El grupo de trabajo, presidido por el congresista Alejandro Soto (APP), retomará la discusión del referido proyecto de ley que pasó a cuarto intermedio, luego de remitir al Ministerio de Economía los aportes formulados por los parlamentarios durante la sesión.

Inicio del debate

Durante la sesión extraordinaria del pasado viernes, el titular del citado grupo de trabajo informó que la comisión retiró del predictamen la disposición complementaria referida al pago progresivo de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS.

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Precisó que la decisión no desconoce el derecho ya reconocido por la Ley 32563, sino que busca replantear una fórmula más viable, debido a que la propuesta inicial contemplaba un avance de 10 % el 2026 hasta llegar al 100 % recién el 2030.

También indicó que diversos congresistas y trabajadores cuestionaron esa progresividad, al considerar excesivo el plazo de cinco años para acceder plenamente a esos beneficios. Por ello, anunció que la comisión trabajará una propuesta específica, técnicamente viable, fiscalmente responsable y políticamente sólida.

Alejandro Soto también pidió al ministro de Economía prever una asignación especial ante eventuales emergencias por el Fenómeno de El Niño. Además exigió mayor transparencia sobre recursos destinados a municipalidades, tras advertir montos de S/ 117 millones, S/ 55 millones, S/ 45 millones y S/ 53 millones bajo el concepto general de proyectos para el desarrollo local.

El congresista señaló que el MEF debe precisar si estos fondos financiarán puentes, colegios, escuelas u otras obras específicas, a fin de evitar asignaciones sin claridad en su ejecución.

Durante la sesión, varios parlamentarios presentaron diversas propuestas para incorporar modificaciones al texto.

Ministro de Economía

Por su lado y ante las consultas, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, señaló que el Ejecutivo respeta la decisión del Congreso sobre el retiro del artículo referido a los CAS; pero advirtió que la atención progresiva de esa medida costaría alrededor de S/ 3,500 millones. También explicó que el crédito suplementario debe tener fuente de financiamiento y destino definido.

Sobre el Fenómeno de El Niño, explicó que el Ejecutivo busca dejar un espacio normativo dentro del crédito suplementario para atender posibles necesidades. Dijo que se trabaja con los sectores para calcular cuánto se requeriría y dejar encaminadas las acciones para que el próximo gobierno pueda actuar con rapidez.

El titular de Economía explicó que el reto es cómo incorporar estos gastos en el crédito suplementario, ya que todos los proyectos requieren financiamiento y no todo puede entrar de inmediato.

Sostuvo, asimismo, que sería irresponsable dejar un escenario de gasto que luego no pueda ser atendido, porque eso generaría más conflictos en el futuro. Por ello sostuvo que estos montos deben evaluarse y programarse con responsabilidad presupuestal.

(FIN) NDP/HTC/JCCGRM