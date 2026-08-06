Congreso: Mañana viernes se instala Comisión de Ética de la Cámara de Diputados

Andina/Pleno De La Cámara De Diputados

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados realizará mañana viernes 7 de agosto su sesión de instalación para el periodo anual de sesiones 2026 - 2027.

Según la agenda del Congreso de la República, dicha sesión se desarrollarádesde las 9:00 horas, en la sala Martha Hildebrandt Treviño, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Asimismo, precisa que la coordinación de dicha comisión estará a cargo del diputado Javier Cipriani Thorne(Renovación Popular).

Durante la sesión de instalación se elegirá a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética entre sus integrantes.

El miércoles último, el pleno de la Cámara de Diputadosaprobó la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria que estará integrada por seis parlamentarios.

Este grupo estará conformado por los diputadosMery Infantes(Fuerza Popular),Jessica Pérez(Juntos por el Perú),Edwin Espinoza(Partido del Buen Gobierno),Javier Cipriani(Renovación Popular),Heber López(Partido Cívico Obras) yHarvey Colchado(Ahora Nación).

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En la Junta de Portavoces previa al pleno,Juntos por el Perú solicitó el cambio del diputado César Tito Rojas como integrante de la Comisión de Ética Parlamentariay en su reemplazo ingresó Azucena Isla Rojas.

Sin embargo, el vocero de Juntos por el Perú,Ernesto Zunini, solicitó reconsiderar la propuesta y reemplazar la propuesta inicial de Isla Rojas por Jessica Sadith Pérez Quispe, lo cual fue aprobado e inmediatamente se pasó a votación.

La función principal de la Comisión de Ética Parlamentaria es velar por la conducta ética de sus respectivos integrantes, asegurando que se cumplan los principios y deberes propios de la investidura parlamentaria

Asimismo, también seaprobó el número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativaspara el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027 tras un acuerdo que contó con 111 votos a favor, 15 votos en contra y cero abstenciones.