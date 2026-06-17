Perú.- Congreso: Migraciones recibe legisladores para informar sobre atención de pasaportes

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia Nacional de Migraciones sostuvo jornadas de trabajo con los congresistas Edgar Tello y Norma Yarrow, quienes mostraron interés en conocer los resultados y la operatividad de la atención para la emisión de pasaportes electrónicos sin necesidad de cita virtual.

En una primera reunión, realizada en la sede de Migraciones del distrito de Jesús María,el congresista Edgar Tello Montes recibió información detallada sobre la implementación de esta modalidad de atención, los avances alcanzados y las acciones adoptadas para optimizar el servicio a favor de la ciudadanía.

Durante el encuentro,se explicó las medidas desplegadas para garantizar una atención ordenada, eficiente y oportuna, así como los resultados obtenidos desde el inicio de la atención sin cita virtual, que ha permitido ampliar el acceso de los ciudadanos al pasaporte electrónico.

Por otro lado, la congresista Norma Yarrow visitó la agencia de atención de Migraciones ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, en Surco, donde verificó "in situ" el desarrollo de la atención sin cita virtual y el flujo de usuarios que acuden diariamente a realizar sus trámites.

Durante su recorrido,la parlamentaria constató el trabajo que realizan los servidores de Migraciones para brindar una atención ágil, así como las condiciones implementadas para orientar a los ciudadanos y facilitar el proceso de obtención del pasaporte electrónico.

La atención de los congresistas estuvo a cargo delsuperintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado, quien reafirmó su compromiso con la transparencia y la mejora continua de sus servicios, manteniendo una permanente coordinación con las autoridades y la ciudadanía para fortalecer la atención y responder a las necesidades de los usuarios.

“Valoramos el interés de los representantes del Congreso por conocer de cerca el trabajo que realiza Migraciones. Estas visitas permiten transparentar nuestra gestión, recoger aportes y seguir fortaleciendo los servicios que ofrecemos a los ciudadanos”, afirmó el titular de la entidad.