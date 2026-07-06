Congreso: nueva ley anticrimen será analizada en conferencia

Archivo - Perú.- Congreso bicameral: definen integrantes de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República realizará este martes 7 de julio, a las 5:00 p. m., la conferencia "Nueva ley anticrimen: mano dura y sanciones ejemplares contra policías y militares vinculados al crimen organizado".

Se trata de un espacio de análisis sobre los alcances de la nueva legislación y su impacto en la lucha contra las organizaciones criminales.

El evento contará con la participación del presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, y de destacados especialistas en derecho penal y constitucional: Romy Chang, Wilber Medina y Humberto Abanto, quienes abordarán los desafíos jurídicos y constitucionales de esta norma.

La conferencia se realizará en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en el edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso de la República (Av. Abancay N.° 209, Cercado de Lima). El ingreso es libre, previa inscripción.

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