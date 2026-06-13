Congreso oficializa ampliación de segunda legislatura ordinaria hasta el 24 de junio

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Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Congreso de la República oficializó la ampliación de la convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026 hasta el 24 de junio de 2026.

Así lo establece el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525315-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto N° 001-2025-2026-P/CRpublicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El dispositivo legal señala que se amplía la convocatoria de la legislatura hasta el 24 de junio de 2026 con la finalidad que el Pleno del Congreso de la República se reúna para tratar los dictámenes, proyectos de ley o de resolución legislativa y otras proposiciones que se encuentren en la a

genda al 12 de junio de 2026.

Asimismo, se menciona que la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2025-2026 culmina el 15 de junio de 2026.

Durante el receso parlamentario funciona la Comisión Permanente del Congreso, cuyas funciones se encuentran establecidas en los artículos 99, 100 y 101 de la Constitución Política del Perú.

Se precisa que, sin perjuicio de las funciones ordinarias que desarrolla la Comisión Permanente durante el receso parlamentario, existen importantes proyectos de ley y otros asuntos que deben ser tratados por el Pleno del Congreso de la República, algunos de los cuales no pueden ser objeto de delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente, según lo señalado en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú.

Se indica que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú sobre la naturaleza preferencial de los proyectos de ley remitidos, con carácter de urgencia, por el Poder Ejecutivo.

El presente decreto lleva la firma del presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi.

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