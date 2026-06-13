Congreso oficializa creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Congreso de la República oficializó la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), como una institución gremial autónoma de derecho público interno, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio.

Así lo determina la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525534-1" target="_blank" class="ApplyClass">Ley N° 32645publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El CPAP está integrado por los profesionales egresados de las escuelas superiores de formación artística, institutos o universidades en las especialidades de artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y demás disciplinas afines existentes o que se creen con posterioridad.

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Tiene carácter nacional, estructura descentralizada y se rige por un sistema democrático, unitario y representativo. Su sede principal está en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sedes regionales, conforme lo disponga su estatuto.

El CPAP se autogobierna mediante los órganos que establezca su estatuto, en concordancia con los principios de unidad, representación democrática y autonomía.

La norma establece en sus disposiciones complementarias finales que"no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública".

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