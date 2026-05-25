Congreso organiza este martes conferencia sobre obras paralizadas y cómo reactivarlas

Andina/(Foto: Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República realizará este martes 26 de mayo la conferencia “Obras paralizadas: cómo reactivarlas y hacer eficiente el Estado”, espacio de análisis y reflexión sobre uno de los principales problemas que afectan el desarrollo y la ejecución de infraestructura pública en el país.

El evento contará con la participación de Carlos Neuhaus Tudela, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, así como de reconocidos especialistas vinculados al sector construcción e inversión pública.

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Durante la conferencia se abordarán propuestas para destrabar proyectos paralizados, mejorar la capacidad de gestión del Estado y promover una mayor eficiencia en la ejecución de obras públicas en beneficio de la ciudadanía.

Participarán también Alfredo Lozada Bonilla, gerente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), y Ytalo Valle Pachas, vicepresidente del Comité General de Obra Pública y Concesiones de CAPECO.

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La actividad se realizará este martes 26 de mayo a las 5:00 p.m. en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en el edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso de la República. El ingreso será libre para el público en general.

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