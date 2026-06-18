Congreso otorga distinción a constitucionalista Enrique Ghersi por su trayectoria

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, otorgó al abogado constitucionalista Enrique Ghersi Silva el diploma y la medalla de honor de la Presidencia del Congreso en mérito a su destacada trayectoria académica y profesional, ello en un acto protocolar realizado esta mañana en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

Destacó la figura deGhersi Silvacomo una de las personalidades más representativas de la vida intelectual, académica y pública del Perú.

Asimismo, el presidente delCongresoresaltó sus importantescontribuciones al análisis de la realidad nacional,especialmente en la comprensión del fenómeno de la informalidad, así como su permanente defensa de la libertad, la iniciativa individual y el Estado de derecho.

Rospigliosirecordó que conoció al jurista en 1990, cuando este postulaba al Congreso por el Frente Democrático (Fredemo). Tras esa etapa, dijo, el país ganó a una de sus figuras más influyentes en el

ámbito jurídico y académico.

A la ceremonia asistieron los legisladores Adriana Tudela (bancada Avanza País), organizadora del homenaje, Jorge Montoya y José Cueto (bancada HyD), familiares, amigos y personalidades del ámbito académico.

Lee también: [ERM 2026: JNE atenderá hasta las 23:59 horas para recibir listas y fórmulas de candidatos]Tudela Gutiérrez manifestó que el homenaje responde a la convicción y coherencia con las que el jurista ha defendido sus ideas a lo largo de los años, convirtiéndose en referente para quienes comparten la defensa de las libertades individuales y las instituciones democráticas.

Por su parte,Enrique Ghersiagradeció la distinción otorgada por el Parlamento y reafirmó la importancia de mantener una defensa permanente de la libertad y de los principios democráticos.

Enfatizó que ladefensa del Estado de derecho constituye uno de los grandes desafíos del paísy exhortó a mantener una participación frente a los riesgos que amenazan las libertades y las instituciones democráticas. Además, el jurista expresó su confianza en que, a través del compromiso y la perseverancia, será posible consolidar un país libre.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });