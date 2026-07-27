Congreso: parlamentarios andinos para el periodo 2026-2031 juran al cargo

Andina/Ricardo Cuba

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

En el hemiciclo del Congreso de la República se realizó este lunes la ceremonia de juramentación de los representantes peruanos al Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

El acto se llevó a cabo en presencia de los senadores y diputados, trasdeclararse instalada la primera legislatura ordinariadel periodo anual de sesiones 2026-2027 del Parlamento.

Luis Galarreta Velarde, Paul Fernández Bravo, Marcio Bendezu Echevarría, Maali Del Pomar Saettone y Jahn Toledo Palomino juraron como

miembros titulares del Parlamento Andino.

Además, Rosario Guevara Badillo, Pedro Casanova Saavedra, Rosario del Carmen Mori Isuisa, Jorge Manco Zaconetti, Pamela Osorio Espinoza, María Luisa Ñañez Millones, Guillermo Valdivieso Méndez, Leoncio Merino Durán, Ernesto León Díaz y Constantino Loa Ortiz prestaron juramento en calidad de

parlamentarios andinos suplentes.

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Tras la juramentación, el presidente del Congreso,Miguel Ángel Torres,declaró incorporados y en el ejercicio de sus funciones a los parlamentarios andinos.

Antes de levantar la sesión,Torres Morales citó a senadores y diputados a la sesión solemne que se realizará este martes 28 de julio, a las 11:30 horas,en la que se llevará a cabo la juramentación de la presidenta electa,Keiko Fujimori Higuchi,tras lo cual dirigirá su

mensaje a la Nación.