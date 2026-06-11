Congreso: personas con discapacidad severa tendrán beneficios en pago de impuesto predial

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que propone disponer la deducción de la base imponible del impuesto predial en favor de las personas con discapacidad severa.

Con 100 votos a favor, la representación nacional respaldó la iniciativa modifica el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, y la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad.

El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Víctor Flores Ruíz (bancada Fuerza Popular) señaló que

en el texto se incluye la condición severa de las personas con discapacidad, a fin de limitar el ámbito de aplicación de la norma.

En ese sentido, especificó que la persona con discapacidad severa requiere del apoyo o cuidado de una tercera persona, la mayor parte del tiempo o en forma constante, por lo cual este ciudadano deberá contar con el certificado de discapacidad severa emitido conforme a la normativa de la materia.

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La propuesta establece quelas personas con discapacidad severa propietarias de un solo predio, destinado a vivienda propia o de la sociedad conyugal, y cuyos ingresos no superen una UIT mensual, podrán deducir hasta 50 UIT de la base imponible para el cálculo del Impuesto Predial.

El presidente de la Comisión de Economía también agregó que se actualizó la fecha de entrada en vigor del proyecto de ley, puesto que, al tratarse del impuesto predial de un tributo de periodicidad anual la norma debe regir a partir del 1 de enero del 2027.

Durante el debate, la parlamentaria Hilda Portero López (bancada Acción Popular) manifestó que la propuesta era necesaria para reforzar la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, a fin de garantizar una mejor atención para este sector poblacional en lo que corresponde a la tributación.

Finalmente, con 97 votos a favor el dictamen fue exonerado del trámite de segunda votación.