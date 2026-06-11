Congreso: pleno aprueba declarar el 14 de marzo como Día Nacional de la Cumbia Peruana

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El pleno de la representación nacional aprobó declarar el 14 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Cumbia Peruana en reconocimiento a la contribución de este género musical a la cultura e identidad nacional, forjada sobre la base de influencias locales como la música andina, criolla y amazónica.

Durante la sustentación de la iniciativa, la presidenta de la referida comisión congresal,Susel Paredes, resaltó que no existe fiesta o mitin partidario en el Perú en el cual no se escuche una cumbia peruana.

Por su parte, la autora del proyecto,María Acuña(Alianza para el Progreso), señaló la necesidad de promover, conservar, difundir e investigar la cumbia peruana como género musical profundamente arraigado en la identidad cultural del país.

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Asimismo, destacó que la celebración busca también homenajear y reconocer a Abel Henry Delgado Montes, más conocido por su nombre artístico como

Enrique Delgado Montes, considerado como el padre y creador de la cumbia peruana y fundador de Los Destellos.

El proyecto de ley sostiene que la declaratoria no genera ninguna iniciativa de gasto que signifique algún tipo de egreso adicional al presupuesto público. "En términos de beneficio, va a significar una mejora significativa en la afirmación de la identidad nacional la declaración como Día Nacional de la Cumbia Peruana el 14 de marzo de cada año, así como la promoción de una serie de actividades culturales y artísticas de este género musical", se lee en el documento.

En ese sentido, se indica, los ministerios de Cultura y de Educación coordinan con los gobiernos regionales y con las municipalidades del país, las actividades conmemorativas que permitan la valoración, salvaguarda, promoción y difusión de lo dispuesto en la norma, en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones.

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