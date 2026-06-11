Congreso: Pleno aprueba delegar en la Comisión Permanente la facultad de legislar

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Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso de la República aprobó esta tarde el proyecto de Resolución Legislativa Nº 14769, que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la segunda legislatura ordinaria correspondiente al período anual de sesiones 2025-2026 y hasta el 15 de julio del presente año.

El citado proyecto de resolución legislativa fue aprobado por 74 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que dicho proyecto no requiere de una segunda votación para su aprobación final.

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Según el artículo uno de dicha resolución, la facultad de legislar delegada comprende los dictámenes y proyectos de ley cuya resolución legislativa se encuentren en la orden del día y en la genda del pleno del Parlamento, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

También se incluyen las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Por otro lado, el artículo 2 del referido proyecto de resolución señala que se excluyen de la delegación de facultades delegadas aquellas cuya delegación a la Comisión Permanente no procede, según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar, que la segunda legislatura ordinaria del Congreso de la República del Perú finaliza el 15 de junio

(FIN) HTC/FHG